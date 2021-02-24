 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 февраля

23 февраля

Популярное

В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками

В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
Происшествия,  Фото: ves_ulan_ude
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное 

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером, 23 февраля, водитель автомобиля марки «LEXUS RX 350», при движении на высокой скорости по улице Революции 1905 года в городе Улан-Удэ и проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух 16-летних подростков, переходивших проезжую часть. После ДТП автомобилист продолжил движение и скрылся. Пострадавшие пешеходы от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который, по предварительным данным, незадолго до ДТП угнал автомобиль у своего родственника. Водитель во время наезда был пьян.

По данным следствия, 23 февраля около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение местного жителя об угоне его автомобиля марки «LEXSUS RX 350», совершенном братом сожительницы. Спустя несколько часов злоумышленник, двигаясь на угнанной машине в тёмное время суток без включённых фар и габаритных огней, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку, после чего без торможения продолжил движение, остановился и бросил повреждённый автомобиль лишь на следующем перекрёстке, после чего попытался скрыться.

- В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа и проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. На месте происшествия тщательно фиксируются все следы преступления. Вскоре следователи приступят к допросу подозреваемого мужчины, у него уже взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Пресс-служба МВД по Бурятии опубликовала видео допроса подозреваемого. Мужчина не стал отрицать, что это он был за рулём иномарки и сбил подростков. С места ДТП скрылся поскольку испугался.

- Да, я сшибал кого-то, но я не знал какие будут последствия, - прокомментировал задержанный.

- Сколько алкоголя, какие продукты употребляли сегодня? – интересуется сотрудник ГИБДД.
- Я не помню.
- То есть, факт употребления алкоголя признаёте?
- Да.

Мужчина также сообщил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, угон, разбой, кражу. Но это не всё, за что отбывал наказание мужчина - «Ещё много статей», сказал задержанный, перечисляя статьи уголовного кодекса.

ДТП.смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками
Происшествия, 24.02.2021
Задержанный водитель признался, что употреблял спиртное (видео)
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
В Улан-Удэ водитель маршрутки сбил пенсионерку
Происшествия, 23.02.2021
От полученных травм женщина скончалась
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
В Улан-Удэ задержали режиссёра Артёма Бурлова
Происшествия, 23.02.2021
Артём Бурлов обратился к российскому киносообществу, когда его везли в отдел
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
В Иркутской области один рабочий погиб, другой получил множество травм
Происшествия, 22.02.2021
Трагедия произошла на лесозаготовительном предприятии
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 21.02.2021
Столкнулись «BMW» и «Hyundai Starex» 
В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя
В Бурятии отправили за решётку адвоката-вымогателя
Происшествия, 20.02.2021
Адвокат вымогал деньги у следователя
В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
В Улан-Удэ росгвардеец пытался затолкать официантке деньги в рот
Происшествия, 20.02.2021
Работница ресторана пострадала из-за просьбы об оплате
В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги
В Бурятии девушка нашла телефон и перевела чужие деньги
Происшествия, 20.02.2021
Владелец сим-карты спохватился только спустя месяц
Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу
Житель Бурятии угрожал задушить бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 20.02.2021
Сперва мужчина таскал пенсионерку на руках, а затем напал на неё
Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию
Забайкальцы устроили наркотур в Бурятию
Происшествия, 20.02.2021
Гости из соседнего региона приехали специально за «зимухой»
В Улан-Удэ машину пенсионеров повредили собственные дрова
В Улан-Удэ машину пенсионеров повредили собственные дрова
Происшествия, 20.02.2021
Необычная авария произошла перед покупкой дров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^