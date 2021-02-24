В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками

Мужчина также сообщил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, угон, разбой, кражу. Но это не всё, за что отбывал наказание мужчина - «Ещё много статей», сказал задержанный, перечисляя статьи уголовного кодекса.







<br />