В Улан-Удэ возбудили дело о смертельном ДТП с двумя подростками

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером, 23 февраля, водитель автомобиля марки «LEXUS RX 350», при движении на высокой скорости по улице Революции 1905 года в городе Улан-Удэ и проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух 16-летних подростков, переходивших проезжую часть. После ДТП автомобилист продолжил движение и скрылся. Пострадавшие пешеходы от полученных повреждений скончались на месте происшествия.
Следственным отделом по Железнодорожному району СУ СКР по Бурятии по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия».
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 37-летнего мужчину, который, по предварительным данным, незадолго до ДТП угнал автомобиль у своего родственника. Водитель во время наезда был пьян.
По данным следствия, 23 февраля около 16 часов в правоохранительные органы поступило сообщение местного жителя об угоне его автомобиля марки «LEXSUS RX 350», совершенном братом сожительницы. Спустя несколько часов злоумышленник, двигаясь на угнанной машине в тёмное время суток без включённых фар и габаритных огней, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мальчика и девочку, после чего без торможения продолжил движение, остановился и бросил повреждённый автомобиль лишь на следующем перекрёстке, после чего попытался скрыться.
- В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа и проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. На месте происшествия тщательно фиксируются все следы преступления. Вскоре следователи приступят к допросу подозреваемого мужчины, у него уже взяты необходимые образцы для проведения медицинских исследований на предмет наличия спирта или наркотиков в организме, - сообщили в пресс-службе Следкома.
Пресс-служба МВД по Бурятии опубликовала видео допроса подозреваемого. Мужчина не стал отрицать, что это он был за рулём иномарки и сбил подростков. С места ДТП скрылся поскольку испугался.
- Да, я сшибал кого-то, но я не знал какие будут последствия, - прокомментировал задержанный.
- Сколько алкоголя, какие продукты употребляли сегодня? – интересуется сотрудник ГИБДД.
- Я не помню.
- То есть, факт употребления алкоголя признаёте?
- Да.
Мужчина также сообщил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, угон, разбой, кражу. Но это не всё, за что отбывал наказание мужчина - «Ещё много статей», сказал задержанный, перечисляя статьи уголовного кодекса.