В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил двух пешеходов насмерть

С места ДТП он скрылся
Сегодня вечером на улице Революции 1905 года произошло ДТП – водитель «Лексуса» сбил двух пешеходов насмерть. Как сообщили очевидцы, водитель бросил автомобиль за перекрёстком - в сторону Стеклозавода – и скрылся.
- Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП в Железнодорожном районе Улан-Удэ. По предварительным данным, сегодня около 18.20 на ул. Революции 1905 года водитель автомобиля «Лексус» совершил наезд на двух пешеходов. После чего с места ДТП скрылся. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание водителя.
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