Мужчина расправился с беззащитной пенсионеркой
42-летний иркутянин признан виновным в покушении на кражу и в убийстве беспомощного человека.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом, где проживала 73-летняя женщина, напал на неё и задушил. С места преступления он украл сотовый телефон, с которого через банковское приложение пытался перевести деньги, принадлежавшие потерпевшей, но осуществить задуманное не смог.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское».
Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии
Происшествия, Фото:
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