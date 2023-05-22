22 мая

21 мая

Популярное

В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии

В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчина расправился с беззащитной пенсионеркой

42-летний иркутянин признан виновным в покушении на кражу и в убийстве беспомощного человека.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом, где проживала 73-летняя женщина, напал на неё и задушил. С места преступления он украл сотовый телефон, с которого через банковское приложение пытался перевести деньги, принадлежавшие потерпевшей, но осуществить задуманное не смог.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское».

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск суд приговор убийство кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии потребовали найти виновников лесных пожаров
В Бурятии потребовали найти виновников лесных пожаров
Происшествия, 22.05.2023
Сегодня в республике тушат четыре возгорания
В селе в Бурятии полностью выгорела квартира
В селе в Бурятии полностью выгорела квартира
Происшествия, 22.05.2023
Установлено, что в квартиру был свободный доступ
В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии
В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии
Происшествия, 22.05.2023
Мужчина расправился с беззащитной пенсионеркой   
Жительница Бурятии придумала сразу три версии убийства
Жительница Бурятии придумала сразу три версии убийства
Происшествия, 21.05.2023
Женщина безуспешно пыталась оспорить приговор
В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя
В Бурятии оштрафовали сбившего пешехода водителя
Происшествия, 21.05.2023
Пострадавшая просила наказать автомобилиста построже
Улан-удэнка перевела лжеприставу почти 5 млн рублей
Улан-удэнка перевела лжеприставу почти 5 млн рублей
Происшествия, 21.05.2023
Жертвами мошенников за неделю стали более 50 жителей республики  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^