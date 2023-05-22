В Иркутске наркомана-убийцу приговорили к 15 годам колонии

Мужчина расправился с беззащитной пенсионеркой



42-летний иркутянин признан виновным в покушении на кражу и в убийстве беспомощного человека.



Следствием и судом установлено, что в сентябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник в дом, где проживала 73-летняя женщина, напал на неё и задушил. С места преступления он украл сотовый телефон, с которого через банковское приложение пытался перевести деньги, принадлежавшие потерпевшей, но осуществить задуманное не смог.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий мужчина был задержан сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское».



Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

