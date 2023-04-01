В Бурятии неисправимый вор вновь отправился за решётку









34-летний, неоднократно судимый житель Кабанского района Бурятии, освобождённый условно-досрочно в августе 2021, через год вновь пошёл на преступления.Осенью 2022 года он украл у своей соседки сварочный аппарат, а также, незаконно проникнув в дом другой односельчанки, стащил деньги, музыкальную колонку, печенье, пять банок перловой каши. Женщинам причинён значительный материальный ущерб.Суд признал рецидивиста виновным. При назначении наказания суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, в том числе полное признание вины, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, раскаяние в содеянном.Отягчающим наказание обстоятельством суд признал наличие опасного рецидива преступлений: в 2016 году молодой человек был осуждён за тяжкие преступления, преступление совершил в период условно-досрочного освобождения.По совокупности приговоров осужденному окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также с мужчины взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением защитника, в размере двадцать восемь тысяч триста четырнадцать рублей.Судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного без удовлетворения, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.