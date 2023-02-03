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В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить транспортного полицейского

В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить транспортного полицейского
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина просрочил время пребывания в РФ

В Улан-Удэ 32-летний иностранный пассажир поезда сообщением «Москва – Чита» задержан за попытку дать взятку транспортным полицейским.

Мужчина нарушил время пребывания на территории России и предложил правоохранителям деньги в размере двух тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.

- Злоумышленник привлечён к административной ответственности. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает ответственность до одного года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

взятка

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