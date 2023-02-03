В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить транспортного полицейского

Мужчина просрочил время пребывания в РФ



В Улан-Удэ 32-летний иностранный пассажир поезда сообщением «Москва – Чита» задержан за попытку дать взятку транспортным полицейским.



Мужчина нарушил время пребывания на территории России и предложил правоохранителям деньги в размере двух тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.



- Злоумышленник привлечён к административной ответственности. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает ответственность до одного года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



