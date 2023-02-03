Мужчина просрочил время пребывания в РФ
В Улан-Удэ 32-летний иностранный пассажир поезда сообщением «Москва – Чита» задержан за попытку дать взятку транспортным полицейским.
Мужчина нарушил время пребывания на территории России и предложил правоохранителям деньги в размере двух тысяч рублей, чтобы избежать ответственности.
- Злоумышленник привлечён к административной ответственности. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Санкция статьи предусматривает ответственность до одного года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Улан-Удэ иностранец пытался подкупить транспортного полицейского
Происшествия, Фото:
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