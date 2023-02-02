Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев
В Хоринском районе Бурятии задержали 30-летнего жителя Закаменского района, подозреваемого в кражах. Его причастность установили к трём преступлениям.
Так, 31 декабря, в селе Хоринск мужчина после распития спиртного в гостях, стащил у хозяев ботинки. Украденное он прихватил с собой из прихожей. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
В начале 2023 года он ночью украл имущество из жилого пустующего дома односельчанина. Оттуда он вынес мотокосилку, электропилу, насосную станцию, диван и пылесос. Установлено, что мужчина проникал сюда дважды. Ущерб хозяин оценил в 15 тысяч рублей.
- По словам подозреваемого, похищенное он планировал использовать в быту и хозяйстве, однако на момент изъятия вещей воспользовался только диваном. Остальное спрятал. Ранее он неоднократно судим за имущественные преступления и освободился из мест заключения в июне 2021 года. В настоящее время похищенное имущество в полном объёме возвращено сотрудниками полиции владельцам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Полицейские отмечают, что они смогли установить причастность подозреваемого, благодаря эксперту, который снял опечатки пальцев с мест преступлений.
Житель Бурятии украл ботинки, инструменты и диван
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возгорание произошло ночью
Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев
Обстоятельства пожара выясняются
Молодой человек устроил гонки с полицейскими
Украденное они сбывали автомобилистам и владельцам автомастерских
Произошёл отжиг контактного провода
Мужчина пытался спрятать свёрток за пазуху
Одному было 10 лет, другому 13
Нетрезвый водитель попал в ДТП
Юношу увезли в больницу
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде
Малышка поступила в больницу с признаками инфекционного заболевания
Малыша доставили в Улан-Удэ
У полицейского диагностировали перелом костей лицевого скелета
Живой подарок должен был достаться внучке женщины