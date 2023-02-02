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Житель Бурятии украл ботинки, инструменты и диван

Житель Бурятии украл ботинки, инструменты и диван
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подозреваемого нашли по отпечаткам пальцев

В Хоринском районе Бурятии задержали 30-летнего жителя Закаменского района, подозреваемого в кражах. Его причастность установили к трём преступлениям.

Так, 31 декабря, в селе Хоринск мужчина после распития спиртного в гостях, стащил у хозяев ботинки. Украденное он прихватил с собой из прихожей. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

В начале 2023 года он ночью украл имущество из жилого пустующего дома односельчанина. Оттуда он вынес мотокосилку, электропилу, насосную станцию, диван и пылесос. Установлено, что мужчина проникал сюда дважды. Ущерб хозяин оценил в 15 тысяч рублей.

- По словам подозреваемого, похищенное он планировал использовать в быту и хозяйстве, однако на момент изъятия вещей воспользовался только диваном. Остальное спрятал. Ранее он неоднократно судим за имущественные преступления и освободился из мест заключения в июне 2021 года. В настоящее время похищенное имущество в полном объёме возвращено сотрудниками полиции владельцам, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полицейские отмечают, что они смогли установить причастность подозреваемого, благодаря эксперту, который снял опечатки пальцев с мест преступлений.
кража

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