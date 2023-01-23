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В Улан-Удэ прохожий нашёл 2 ружья, 4 пистолета и 100 патронов

В Улан-Удэ прохожий нашёл 2 ружья, 4 пистолета и 100 патронов
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Схрон он обнаружил возле гаражей

Житель Улан-Удэ, идя по улице, наткнулся на схрон с оружием. Находку мужчина принёс в подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии.

Мужчина рассказал, что, проходя мимо металлических гаражей по бульвару Карла Маркса, за одним из них увидел плотно упакованный свёрток, перемотанный скотчем, и портфель.

В портфеле улан-удэнец нашёл пистолеты и различные патроны. Далее мужчина ощупал свёрток и понял, что в нём находится длинноствольное огнестрельное оружие.

Будучи законопослушным гражданином и зная об ответственности за незаконное хранение оружия, мужчина сообщил о находке в Росгвардию, а затем принёс найденные предметы.

По результатам визуального осмотра установлено, что находка представляет собой два гладкоствольных огнестрельных ружья 16 калибра, четыре пистолета и более 100 патронов различного калибра.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка. За добровольную сдачу оружия заявителю будет выплачено вознаграждение в размере более 30 тысяч рублей из республиканского бюджета, при условии, что баллистическая экспертиза установит пригодность оружия к стрельбе, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Справка:

В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

С прошлого года в Бурятии размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.

Вознаграждение выплачивается гражданам в зависимости от категории оружия в следующих размерах:

• Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);
• Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);
• Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);
• Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);
• Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);
• Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);
• Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);
• Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);
• Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).
Росгвардия оружие боеприпасы

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