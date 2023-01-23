В Улан-Удэ прохожий нашёл 2 ружья, 4 пистолета и 100 патронов

Схрон он обнаружил возле гаражей
Житель Улан-Удэ, идя по улице, наткнулся на схрон с оружием. Находку мужчина принёс в подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Бурятии.
Мужчина рассказал, что, проходя мимо металлических гаражей по бульвару Карла Маркса, за одним из них увидел плотно упакованный свёрток, перемотанный скотчем, и портфель.
В портфеле улан-удэнец нашёл пистолеты и различные патроны. Далее мужчина ощупал свёрток и понял, что в нём находится длинноствольное огнестрельное оружие.
Будучи законопослушным гражданином и зная об ответственности за незаконное хранение оружия, мужчина сообщил о находке в Росгвардию, а затем принёс найденные предметы.
По результатам визуального осмотра установлено, что находка представляет собой два гладкоствольных огнестрельных ружья 16 калибра, четыре пистолета и более 100 патронов различного калибра.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка. За добровольную сдачу оружия заявителю будет выплачено вознаграждение в размере более 30 тысяч рублей из республиканского бюджета, при условии, что баллистическая экспертиза установит пригодность оружия к стрельбе, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Справка:
В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.
С прошлого года в Бурятии размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.
Вознаграждение выплачивается гражданам в зависимости от категории оружия в следующих размерах:
• Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);
• Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);
• Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);
• Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);
• Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);
• Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);
• Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);
• Средства взрывания – 600 рублей (за 1 метр);
• Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).
В Улан-Удэ прохожий нашёл 2 ружья, 4 пистолета и 100 патронов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Наезд произошёл на «зебре»
Схрон он обнаружил возле гаражей
Авария произошла возле АЗС
Директор «Тепловодосети» получил прокурорское представление
Транспортное средство обращено в доход государства
Происшествия, 22.01.2023
Ведётся сбор информации от жителей на низкую температуру в жилых помещениях
Пожарные эвакуировали работников заправки
Пожар охватил площадь 400 кв.метров
Одну из машин разорвало на части
Автомобилист сбил женщину на «зебре»
Дорожные полицейские составили пугающую статистику
Проводится доследственная проверка
Возбуждено уголовное дело
Она вспыхнула из-за короткого замыкания
Проводится доследственная проверка