Улан-удэнец украл автомобильный чехол-тент

Кража произошла ночью



Ранним утром 5 декабря в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 45-летняя местная жительница. Неизвестный ночью украл с её иномарки, припаркованной рядом с многоквартирным домом, портативный гараж. Ущерб женщина оценила на сумму около семи тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. По горячим следам был задержан 31-летний горожанин. Украденный автомобильный чехол-тент он спрятал в гаражах неподалёку, чтобы в дальнейшем продать.



- Подозреваемый ранее был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления. Очередное преступление совершил, будучи условно осуждённым. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В связи с увеличением спроса на портативные гаражи, полиция Бурятии рекомендует принять следующие меры:



- старайтесь парковать транспортное средство в зоне видимости камер наружного видеонаблюдения;



- пометьте чехлы-тенты на автомашину несмываемой краской, написав госномер своего авто – это затруднит продажу украденного гаража-«одеяла» и облегчит процедуру идентификации его принадлежности именно вам. Также можно вшить в ткань чехла свою визитную карточку.



- при укрытии машины портативным гаражом наедьте на него передними (или задними) колесами - это создаст определённые трудности для преступников при попытке его кражи.



Также полицейские советуют гражданам не покупать автомобильные чехлы с рук, чтобы лишить злоумышленников рынка сбыта, и сообщать в полицию о подозрительных случаях попытки их продажи.



