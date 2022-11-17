В Иркутской области пенсионеру возместят ущерб за падение дерева на авто

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Ущерб оценили в 12 тысяч рублей



В мае на автомобиль жителя города Тулун Иркутской области, припаркованного возле многоквартирного жилого дома в микрорайоне Угольщиков, упало дерево. Транспортное средство было повреждено, по оценке экспертов владельцу автомашины причинён ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.



- При этом, территория, на которой произрастало насаждение, является территорией общего пользования и на обслуживание какой-либо организации не передавалась, обследование для выявления аварийных деревьев не производилось, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



В интересах пенсионера прокуратура направила в суд иск о взыскании с местной администрации в его пользу причинённого ущерба, а также судебных расходов на проведение независимой оценки.



Суд удовлетворил иск.



После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

