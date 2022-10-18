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В Ангарске «ВАЗ» сбил семилетнюю девочку на парковке

В Ангарске «ВАЗ» сбил семилетнюю девочку на парковке
Происшествия, 
Ребёнка доставили в больницу

Вечером 17 октября в Ангарске произошёл наезд на семилетнюю девочку. ДТП произошло на парковочной площадке у Дворца культуры «Нефтехимик».

Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил девочку, которая выбежала из-за припаркованного транспорта. С различными травмами ребёнка госпитализировали в больницу.

- По видеозаписям видно, как девочка играла совместно со сверстником и выбежала на дорогу, не убедившись в своей безопасности. Это второй случай за текущий год, когда на данной парковочной площадке наезжают на детей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские просят родителей повторить с детьми правила безопасности на дороге, акцентировав внимание на недопустимости игр около проезжей части.
ДТП

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