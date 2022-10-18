В Ангарске «ВАЗ» сбил семилетнюю девочку на парковке

Ребёнка доставили в больницу



Вечером 17 октября в Ангарске произошёл наезд на семилетнюю девочку. ДТП произошло на парковочной площадке у Дворца культуры «Нефтехимик».



Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил девочку, которая выбежала из-за припаркованного транспорта. С различными травмами ребёнка госпитализировали в больницу.



- По видеозаписям видно, как девочка играла совместно со сверстником и выбежала на дорогу, не убедившись в своей безопасности. Это второй случай за текущий год, когда на данной парковочной площадке наезжают на детей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские просят родителей повторить с детьми правила безопасности на дороге, акцентировав внимание на недопустимости игр около проезжей части.

