Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего

По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины



В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье 112 УК РФ по факту применения насилия в отношении местного жителя.



По предварительным данным, в августе в Иркутском районе в ходе конфликта мужчине сломали челюсть, также он получил сотрясение головного мозга. Сейчас он проходит лечение. После его завершения будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести полученных травм.



Помимо этого, в обращении, поступившем на имя председателя СК России от родственников пострадавшего, отмечается, что нападавший угрожает их семье расправой в случае обращения в правоохранительные органы.



- В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Допрашиваются все участники конфликта, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

