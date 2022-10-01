По поручению председателя СК России следователи выясняют обстоятельства применения насилия в отношении мужчины
В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье 112 УК РФ по факту применения насилия в отношении местного жителя.
По предварительным данным, в августе в Иркутском районе в ходе конфликта мужчине сломали челюсть, также он получил сотрясение головного мозга. Сейчас он проходит лечение. После его завершения будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести полученных травм.
Помимо этого, в обращении, поступившем на имя председателя СК России от родственников пострадавшего, отмечается, что нападавший угрожает их семье расправой в случае обращения в правоохранительные органы.
- В настоящее время следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Допрашиваются все участники конфликта, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Избивший иркутянина мужчина угрожает семье пострадавшего
Происшествия, Фото:
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