В Улан-Удэ любителя «пьяной» езды отправили за решётку

Усилить наказание потребовал гособвинитель



Жителя Улан-Удэ осудили за езду в нетрезвом виде. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 5 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 3 года. Также горожанина лишили водительских прав на три года.



Государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке, указав о мягкости назначенного наказания. На момент совершения преступления мужчина имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения.



Находясь на свободе, автомобилист вновь сел за руль нетрезвым.



Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и усилил наказание до 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

