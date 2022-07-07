В Улан-Удэ любителя «пьяной» езды отправили за решётку

Усилить наказание потребовал гособвинитель
Жителя Улан-Удэ осудили за езду в нетрезвом виде. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком 1 год с удержанием 5 % заработка в доход государства условно с испытательным сроком 3 года. Также горожанина лишили водительских прав на три года.
Государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционном порядке, указав о мягкости назначенного наказания. На момент совершения преступления мужчина имел непогашенную судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Находясь на свободе, автомобилист вновь сел за руль нетрезвым.
Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и усилил наказание до 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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