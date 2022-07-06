В Бурятии трупы выкидывают куда попало

Жители республики продолжают находить трупы животных и их внутренности
Жителям Бурятии в водоёмах, канавах, на сельхозземлях и на территориях муниципальных поселений районов попадаются жуткие находки – трупы коров, лошадей, свиней, собак, а также шкуры, внутренности, кости животных.
Об опасностях выкидывания трупов куда попало напомнили в управлении Россельхознадзора.
- Отсутствие доступной для населения информации о местах сжигания биологических отходов от администраций муниципальных образований, мест захоронения (скотомогильников) в большей части районов, приводит к тому, что владельцы животных выбрасывают трупы, отходы переработки туш и убоя в канавы, лесные массивы, реки, поля, пастбища. Все это создаёт угрозу возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний, - подчеркнули в ведомстве.
Инфекция попадает в водоёмы, происходит загрязнение воды и почвы. Кроме того, такие останки привлекают плотоядных животных, в том числе лис, которые переносят бешенство.
Утилизация и уничтожение биологических отходов должно проходить только под контролем ветеринаров, напомнили специалисты. Нарушение же создает угрозу распространения болезней животных, в том числе влекущих последующий убой скота.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае улан-удэнец наткнулся на жуткую находку во время рыбалки. На берегу Селенги он обнаружил десятки трупов собак, которые разлагались и источали противный запах.
В том же месяце в овраге на пешеходной тропе по улице Гвардейская в Улан-Удэ прохожие нашли головы коров, рога, части челюсти и другие останки. Предположительно, останки сбросили в овраг ещё в конце осени, после осеннего убоя.
В Бичурском районе вблизи сёл Дунд-Киреть и Сухой Ручей обнаружили трупы двухмесячных телят.
Также весной на острове Белый возле села Дэбэн обнаружили свалку из трупов коров.
Этой зимой Бурятии столкнулась с крупной угрозой – массовым заражением коров, свиней и овец узелковым дерматитом скота. Всего в районах было зарегистрировано 200 эпизоотических очагов. Инфекция опасна тем, что мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьёзные последствия для их организма. Всего одно больное животное за 10-14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии. Весь заражённый скот пришлось умерщвить. Методом эвтаназии ликвидировали 2371 животное (1774 коровы, 553 малого рогатого скота, 44 свиньи).
Совпадение или нет, но в конце весны – начале лета 2021 года в Джидинском районе по степи валялись множество трупов павшего скота. Трупы не убирали долгое время, они были приманкой для лисиц, волков, бездомных собак. Тогда шли обильные дожди, так что трупный яд неизбежно смывало в речушки, которые впадают в другие крупные реки. Известный специалист, директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев уже тогда бил тревогу и как раз предупреждал об угрозе эпидемии.
В Бурятии трупы выкидывают куда попало
Происшествия, Фото:
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