В Бурятии сняли режим ЧС по ЗУДу

В республике умерщвили более 2,3 тысяч заражённых животных
Правительство Бурятии выпустило распоряжение о снятии режима чрезвычайной ситуации, который был введён в республике 6 января. Режим ЧС пришлось установить из-за вспышки узелкового дерматита скота (ЗУД) – заразного заболевания коров, свиней и овец.
С 8 февраля режим ЧС снят.
«Отменить с 8 февраля 2022 года режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера для органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Бурятия», - говорится в документы.
Распоряжение вступило в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 8 февраля.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря в Кяхтинском районе выявили первых животных, больных заразным узелковым нодулярным дерматитом. Затем болезнь распространилась также в Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Всего в республике было зарегистрировано 200 эпизоотических очагов.
Инфекция опасна тем, что мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьёзные последствия для их организма. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье и стать причиной настоящей эпидемии.
Чтобы не допустить этого, в заражённых сёлах вводили режим карантина. Было полностью ограничено перемещение домашнего скота, мяса, молока, а также сена. При въезде и выезде в сёла производили санитарную обработку транспортных средств.
Нодулярный дерматит с трудом поддаётся лечению. Но даже после видимых улучшений молочная и мясная продуктивность, качество кожевенного сырья снижается, нарушается половая цикличность у коров, у быков развивается половая стерильность. При этом животное так и остаётся носителем заболевания.
Бурятии, если можно так сказать, ещё повезло, что вспышка заболевания произошла в морозы. Будь она летом, когда летают насекомые (кровососущие также переносят инфекцию), под угрозой заражения и ликвидации было бы всё поголовье республики и соседних регионов.
Весь заражённый скот пришлось умерщвить. Методом эвтаназии ликвидировали 2371 животное (1774 коровы, 553 малого рогатого скота, 44 свиньи).
На сегодня все очаги заражения ликвидированы. Вакцинировано более 140 тысяч голов скота, ревакцинацию прошли более 136 тысяч голов. Работа продолжается.
В Бурятии сняли режим ЧС по ЗУДу
Общество, Фото:
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