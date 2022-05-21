В Улан-Удэ убрали трупы собак с берега реки

В Улан-Удэ убрали трупы собак с побережья реки в микрорайоне Восточный.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая рыбак отправился на Уду, по пути его ждала неприятная находка. Мужчина наткнулся на десятки трупов собак. Увиденное он запечатлел на видео и выложил в Сеть.
Мужчина был шокирован. От трупов исходил жуткий запах, некоторые из них были упакованы в мешки, другие лежали на земле, облепленные мухами. Туши были разбросаны хаотично: какие-то лежали в кустах, какие-то очень близко к воде. Увиденное горожанин назвал «экологической катастрофой».
На следующий день на место выехали ветеринарные специалисты. Информация подтвердилась.
- Ветспециалисты провели осмотр трупов, по результатам осмотра регистрационных знаков не было обнаружено. Служба по утилизации биологических отходов очистила участок от трупов, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.
Специалисты ветслужбы проведи дезинфекцию, обработав участок хлором.