В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров

25 апреля в группе «Бичура-инфо. 24/7» появилась информация от местного жителя о трупах коров, обнаруженных на острове Белый возле села Дэбэн. Позже информацию подтвердила администрация Бичурского района Бурятии.
На место выехали сотрудники администрации района и специалисты ветслужбы.
- На предварительном осмотре были отобраны биологические материалы, которые направили в лабораторию для исключения заражения животных сибирской язвой. На трупах отсутствовали ушные бирки, в связи с чем владелец коров не был установлен, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
29 апреля трупы коров сожгли в специально отведённом месте. Специалисты пояснили, что трупы утилизированы «до зольного остатка».
После этого была проведена дезинфекция места обнаружения трупов коров и техники, задействованной в работах.
Как сообщал «Байкал-Dailу», весной-летом 2021 года в степях Джидинского района Бурятии были разбросаны трупы умерших животных. Их долгое время не убирали, так что они были приманкой для лисиц, волков, бездомных собак. Тогда шли обильные дожди, так что трупный яд неизбежно смывало в речушки, которые впадают в другие крупные реки. Тревогу бил известный специалист, директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев. Он предупреждал, что из-за непринятых мер по уборке трупов есть угроза эпидемии.
Этой зимой в сельском хозяйстве Бурятии разгорелась большая беда – заражение скота заразным узелковым дерматитом (нодулярный дерматит). Очаги были выявлены в нескольких районах. Эта инфекция опасна тем, что мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьёзные последствия для их организма. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье. В сёлах вводил режим карантина, начали срочную вакцинацию домашнего скота. Пришлось умерщвить 2,3 тысячи животных.
Режим ЧС был снят 8 февраля. Бурятии ещё, можно сказать, повезло, что вспышка болезни произошла зимой, а не летом, когда её бы разносили далеко вокруг кровососущие насекомые.