Их владелец не был установлен
12 мая в Бичурском районе Бурятии вблизи сёл Дунд-Киреть и Сухой Ручей были обнаружены трупы двухмесячных телят.
При выезде на место ветеринарными специалистами произведён осмотр трупов и отобран патологический материал для лабораторного исследования с целью исключения сибирской язвы. Один из трупов уже был частично расклёван и съеден дикими птицами. Владелец не был установлен, так как ушные бирки были сняты.
Трупы животных будут уничтожены путём сжигания силами муниципального образования «Бичурского района». Территория нахождения трупов, инструменты, спецодежда, зольный остаток будут подвергнуты дезинфекции.
- Напоминаем, что в случае смерти животного владелец несёт ответственность за утилизацию биологических отходов. В первую очередь, владелец обязан в кратчайшие сроки (не более суток) известить об этом учреждение государственной ветеринарной службы того района, где обнаружен труп животного, для установления причины смерти животного, - сообщает управление ветеринарии РБ. - Организация несанкционированной свалки биологических отходов является административным правонарушением.
В Бичурском районе Бурятии обнаружили трупы телят
Происшествия, Фото:
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