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В Улан-Удэ задержали парней, сильно избивших мужчину

В Улан-Удэ задержали парней, сильно избивших мужчину
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте
Драка произошла на виадуке

В конце июня на виадуке, расположенном возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ молодые люди ночью сильно избили 36-летнего мужчину. Он получил тяжёлые травмы.

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц».

- Установлено, что неизвестные мужчины во время внезапной в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения. После с места происшествия скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.

Транспортные полицейские и сотрудники МВД по Бурятии провели комплекс широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления, уточнили в ведомстве.

В результате кропотливой работы были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершённом преступлении. Они заявили, что раскаиваются.

Расследование уголовного дела продолжается. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. 
побои

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