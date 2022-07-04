В Улан-Удэ задержали парней, сильно избивших мужчину

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Драка произошла на виадуке



В конце июня на виадуке, расположенном возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ молодые люди ночью сильно избили 36-летнего мужчину. Он получил тяжёлые травмы.



Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц».



- Установлено, что неизвестные мужчины во время внезапной в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения. После с места происшествия скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



Транспортные полицейские и сотрудники МВД по Бурятии провели комплекс широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления, уточнили в ведомстве.



В результате кропотливой работы были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершённом преступлении. Они заявили, что раскаиваются.



Расследование уголовного дела продолжается. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

