В Улан-Удэ задержали парней, сильно избивших мужчину

Драка произошла на виадуке
В конце июня на виадуке, расположенном возле железнодорожного вокзала Улан-Удэ молодые люди ночью сильно избили 36-летнего мужчину. Он получил тяжёлые травмы.
Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц».
- Установлено, что неизвестные мужчины во время внезапной в ходе внезапно возникшей словесной ссоры нанесли 36-летнему улан-удэнцу телесные повреждения. После с места происшествия скрылись. Злоумышленников запечатлела камера видеонаблюдения, расположенная вблизи виадука, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.
Транспортные полицейские и сотрудники МВД по Бурятии провели комплекс широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий для установления подозреваемых и свидетелей преступления, уточнили в ведомстве.
В результате кропотливой работы были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались безработные местные жители, которые признались в совершённом преступлении. Они заявили, что раскаиваются.
Расследование уголовного дела продолжается. Транспортные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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