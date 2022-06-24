ДТП произошло на улице Борсоева
Вечером 23 июня в Улан-Удэ произошло необычное ДТП с участием квасной бочки, которую на прицепе вёз водитель микрогрузовика. На улице Борсоева во время движения с бочки отлетело колесо. Оно покатилось по проезжей части и влетело в легковушку, которая ехала во встречном направлении. Об аварии рассказали в своём телеграм-канале представители службы аваркомов «Кузов Салон».
- При движении у Mitsubishi Canter отлетело колесо от прицепленной квасной бочки и покатилось на встречную полосу в Toyota Premio, - говорится в сообщении.
ДТП обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий инцидент произошёл недавно в Улан-Удэ на проспекте 50 лет Октября. Тогда, у маршрутного автобуса на ходу оторвалось колесо, которое отлетело в «Лэнд Крузер».
В Улан-Удэ отлетевшее от квасной бочки колесо попало в «Тойоту»
Происшествия, Фото:
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