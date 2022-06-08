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В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»

В Улан-Удэ отлетевшее у автобуса колесо попало в «Лэнд Крузер»
Происшествия,  Фото:аварийный комиссар Кузов Салон
Три транспортных средства стали участниками ДТП

В Улан-Удэ у автобуса на ходу отлетело колесо, спровоцировав ДТП. Инцидент произошёл сегодня днём на проспекте 50 лет Октября. Подробности аварии сообщили в службе аварийных комиссаров «Кузов-Салон».

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали три транспортных средства. 

- Автобус спускался вниз, и у него оторвалось колесо с левой стороны. Оно отлетело в автомобиль «Тойота Таунайс», который поворачивал налево. От колесо удара отлетело в Toyota Land Cruiser 200, - написал аварийный комиссар.

В автоаварии обошлось без пострадавших.

Автобус относительно новый. В Улан-Удэ 42 новых автобуса марки «ПАЗ – Vector NEXT» поступили осенью 2020 года. Федеральный бюджет выделил на их покупку 199,1 млн рублей.
ДТП автобус

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