Травмы получили двое юных пассажиров
21 июня в Селенгинском районе Бурятии автомобиль «Хонда» врезался в лошадей, которые переходили проезжую часть. ДТП произошло около 00.45 часов ночи.
- 47-летний водитель автомобиля «Хонда» двигался со стороны Гусиноозёрска в сторону Улан-Удэ. На 68 километре автодороги Улан-Удэ – Кяхта совершил наезд на переходящих дорогу лошадей, - сообщается в группе «Селенга-инфо».
В результате ДТП получили травмы двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля. Их осмотрели медики. От госпитализации пострадавшие отказались.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 мая в Заиграевском районе автомобилист врезался в стадо баранов.
Водитель в Бурятии врезался в лошадей
Происшествия, Фото:
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