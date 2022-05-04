В Бурятии автомобилист врезался в стадо баранов







Видео с места происшествия появилось в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте». Подписчики осуждают обе стороны инцидента – и водителя, и пастуха: «Что делало стадо баран на дороге? Когда начнут наказывать хозяев животных?», «В каком состоянии был водитель, что стадо не увидел? Он бы так и людей не увидел», «А где был главный баран? Почему выпустил подопечных одних?», «Прямо в стадо, баран».



К сожалению, автоаварии с животным в Бурятии случаются довольно часто. В апреле в Кабанском районе вблизи села Большая Речка автомобилист



В августе 2021 года 23-летний водитель мотоцикла «Урал» в Иволгинском районе



15 августа



Поздно вечером 16 июля в Тункинском районе вблизи села Зактуй

Видео с места происшествия появилось в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте». Подписчики осуждают обе стороны инцидента – и водителя, и пастуха: «Что делало стадо баран на дороге? Когда начнут наказывать хозяев животных?», «В каком состоянии был водитель, что стадо не увидел? Он бы так и людей не увидел», «А где был главный баран? Почему выпустил подопечных одних?», «Прямо в стадо, баран».К сожалению, автоаварии с животным в Бурятии случаются довольно часто. В апреле в Кабанском районе вблизи села Большая Речка автомобилист насмерть сбил лося В августе 2021 года 23-летний водитель мотоцикла «Урал» в Иволгинском районе наехал на лошадь . Молодого человека госпитализировали. В тот же день в Мухоршибирском районе 35-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2» совершил наезд на корову. Тогда пострадали три человека.15 августа случилось сразу два таких ДТП . В Селенгинском районе на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» 21-летняя девушка на «Хонде CR-V» наехала на двух лошадей. В результате аварии сама водитель и семилетняя девочка-пассажир получили травмы. В Тункинском районе 26-летний водитель автомобиля «Тойота Рактис», следуя по автодороге «Култук – Монды», наехал сразу на трёх лошадей. В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.Поздно вечером 16 июля в Тункинском районе вблизи села Зактуй автомобиль также врезался в лошадь . Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Пострадавшие искали очевидцев аварии и хозяина лошади.

Сегодня в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП с животными. Автомобилист врезался стадо баранов.- По предварительным данным, около 8:20 на 39 км автодороги «Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга – Хоринск» водитель автомобиля «Тойота РАВ 4», совершил наезд на стадо животных, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.По предварительным данным, на дороге было около шести баранов. Три или четыре животных погибли.