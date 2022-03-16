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В Бурятии будут судить виновницу пожара, где погибли отец и дочь

В Бурятии будут судить виновницу пожара, где погибли отец и дочь
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Отец с маленькой дочерью не смогли выбраться из затянутого дымом подъезда

27-летняя жительница Кяхты, в квартире которой начался пожар, унёсший жизни двух соседей, предстанет перед судом. В пресс-службе СУ СКР по Бурятии сообщили, что женщина обвиняется по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный пожар произошёл в пятиэтажном доме на улице Сухэ-Батора в Кяхте 4 августа 2021 года. Тогда погибли 41-летний мужчина и четырёхлетняя девочка. Других жильцов дома из подъезда, затянутого дымом, выносили на руках, а также спускали с балконов с помощью подъёмника.



Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже, где живёт та самая женщина, которую скоро ждёт суд. Следствие установило, что она долгое время не ремонтировала свою изношенную и повреждённую электропроводку.

В ночь на 4 августа 2021 обвиняемая распивала спиртные напитки со знакомыми, после чего легла спать. Под утро в её прихожей у двери из-за аварийного режима работы электропроводки начался пожар. Огонь быстро стал распространяться по квартире.

Женщина и её приятель, который ночевал в квартире, успели проснуться, почувствовав запах дыма. Они пытались потушить огонь своими силами, но не смогли. После перебрались на балкон соседей, где оставались до приезда пожарных.

Однако огонь и дым из их квартиры перекинулся в другие помещения. В квартире этажом выше жил муж с женой и их четырёхлетняя дочь. Они также проснулись, почувствовав запах дыма, и решили выбираться на улицу.

Первой в подъезде шла женщина, освещая путь фонарём. За ней – муж, который нёс ребёнка на руках. По пути жена в дыму потеряла супруга и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные.

При обследовании задымлённого подъезда погибших мужчину и девочку обнаружили в квартире. Туда они вернулись обратно в поисках укрытия от сильного дыма. 

Уголовное дело в отношении виновницы пожара с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
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