В Бурятии школьник и студент умыкнули алюминиевые баки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Юных воров задержали росгвардейцы



В посёлке Заиграево в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали по ориентировке двух подозреваемых в краже.



Как выяснилось, юноши случайно узнали от знакомого, что во дворе у местного жителя есть металлические изделия. На следующий день молодые люди проникли в ограду чужого дома и украли оттуда четыре алюминиевых бака ёмкостью от 30 до 50 литров каждый и алюминиевый лоток с ручками.



Полицейские отработали пункты приёма металлолома, и в одном из них нашли украденные изделия из цветного металла. Так были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жители – школьник, состоящий на учёте в ПДН, и студент техникума.



- Часть украденного задержанные успели сбыть, а вырученные деньги – потратить. Общий ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанные были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

