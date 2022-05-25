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В Бурятии школьник и студент умыкнули алюминиевые баки

В Бурятии школьник и студент умыкнули алюминиевые баки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Юных воров задержали росгвардейцы

В посёлке Заиграево в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали по ориентировке двух подозреваемых в краже.

Как выяснилось, юноши случайно узнали от знакомого, что во дворе у местного жителя есть металлические изделия. На следующий день молодые люди проникли в ограду чужого дома и украли оттуда четыре алюминиевых бака ёмкостью от 30 до 50 литров каждый и алюминиевый лоток с ручками.

Полицейские отработали пункты приёма металлолома, и в одном из них нашли украденные изделия из цветного металла. Так были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жители – школьник, состоящий на учёте в ПДН, и студент техникума.

- Часть украденного задержанные успели сбыть, а вырученные деньги – потратить. Общий ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанные были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

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