Юных воров задержали росгвардейцы
В посёлке Заиграево в Бурятии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали по ориентировке двух подозреваемых в краже.
Как выяснилось, юноши случайно узнали от знакомого, что во дворе у местного жителя есть металлические изделия. На следующий день молодые люди проникли в ограду чужого дома и украли оттуда четыре алюминиевых бака ёмкостью от 30 до 50 литров каждый и алюминиевый лоток с ручками.
Полицейские отработали пункты приёма металлолома, и в одном из них нашли украденные изделия из цветного металла. Так были установлены личности подозреваемых. Ими оказались местные жители – школьник, состоящий на учёте в ПДН, и студент техникума.
- Часть украденного задержанные успели сбыть, а вырученные деньги – потратить. Общий ущерб составил пять тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанные были доставлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии школьник и студент умыкнули алюминиевые баки
Происшествия, Фото:
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