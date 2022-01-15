Для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови
В соцсетях бросили клич о помощи для пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции в Улан-Удэ. Для 36-летнего мужчины необходима первая группа крови, отрицательный резус-фактор.
В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что лечение пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции находится на контроле регионального минздрава. Здесь отметили, что все необходимые лекарственные препараты и запасы крови имеются в наличии.
Но для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови. Кровь можно будет сдать с понедельника, 17 января, на станции переливания крови на улице Пирогова 7 «а» с 8:00 до 13:00.
Напомним, взрыв произошёл днём 14 января. Загорелась газовая смесь в газобаллонном оборудовании автомобиля марки «Газель».
Пострадал водитель машины, его пассажир и ещё четверо находившихся на станции мужчин, которые получили ожоги различных частей тела. Из шести пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии, сейчас они в реанимации.
По данному факту начата доследственная проверка.
Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Происшествия, Фото:
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