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Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии

Лечение пострадавшего при взрыве газа контролирует минздрав Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови

В соцсетях бросили клич о помощи для пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции в Улан-Удэ. Для 36-летнего мужчины необходима первая группа крови, отрицательный резус-фактор.

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что лечение пострадавшего при взрыве на газозаправочной станции находится на контроле регионального минздрава. Здесь отметили, что все необходимые лекарственные препараты и запасы крови имеются в наличии.

Но для дальнейшего лечения потребуются новые запасы крови. Кровь можно будет сдать с понедельника, 17 января, на станции переливания крови на улице Пирогова 7 «а» с 8:00 до 13:00.

Напомним, взрыв произошёл днём 14 января. Загорелась газовая смесь в газобаллонном оборудовании автомобиля марки «Газель». 

Пострадал водитель машины, его пассажир и ещё четверо находившихся на станции мужчин, которые получили ожоги различных частей тела. Из шести пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии, сейчас они в реанимации.

По данному факту начата доследственная проверка.



взрыв

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