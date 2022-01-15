Устанавливаются все причины произошедшего
14 января днём на станции технического обслуживания, расположенной в боксе на территории газозаправочной станции по улице Ботаническая города Улан-Удэ, произошло воспламенение газовой смеси в газобаллонном оборудовании автомобиля марки «Газель».
В результате происшествия пострадал водитель машины, его пассажир и ещё четверо находившихся на станции мужчин, которые получили ожоги различных частей тела.
По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, 14 января около 13 часов 30 минут водитель автомобиля марки «Газель» приехал на станцию технического обслуживания для ремонта неисправного газобаллонного оборудования, установленного под днищем машины. Во время парковки в боксе была замечена утечка газа из системы автомобиля, сразу после чего произошло его воспламенение.
Водитель с пассажиром находились внутри машины и получили ожоги лица и кистей на различной площади тела. Ещё четверо мужчин, находившихся на станции, также получили ожоги участков тела, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение.
- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Также по факту взрыва проверку начала прокуратура Бурятии. Проведение процессуальной проверки поставлено на контроль прокурора республики.
- Организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Следователи начали проверку по факту взрыва газа на СТО в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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