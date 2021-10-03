Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО



Суд признал жителя Ангарска виновным по статье Уголовного кодекса «Незаконное использование объектов авторского права, а также приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта».



Мужчина ещё пять лет назад разместил на интернет-сайте объявление о предоставлении услуг по подбору и установке различного программного обеспечения. Затем приехал к клиенту в офис и установил ему на моноблок нелицензионную программу, которую скачал из Сети. За это получил две тысячи рублей.



- Тем самым он причинил ущерб правообладателю программы, стоимость лицензионной версии которой составляет свыше 370 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.



В прокуратуре уточнили, что нелицензионный экземпляр программы мужчина хранил на флешке.



Преступление выявили полицейские, расследование проводил следователь Следственного комитета.



Суд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.

