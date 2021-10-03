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Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО

Ангарчанину назначили обязательные работы за пиратское ПО
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб правообладателю превысил 370 тысяч рублей

Суд признал жителя Ангарска виновным по статье Уголовного кодекса «Незаконное использование объектов авторского права, а также приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта».

Мужчина ещё пять лет назад разместил на интернет-сайте объявление о предоставлении услуг по подбору и установке различного программного обеспечения. Затем приехал к клиенту в офис и установил ему на моноблок нелицензионную программу, которую скачал из Сети. За это получил две тысячи рублей.

- Тем самым он причинил ущерб правообладателю программы, стоимость лицензионной версии которой составляет свыше 370 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Иркутской области.

В прокуратуре уточнили, что нелицензионный экземпляр программы мужчина хранил на флешке.

Преступление выявили полицейские, расследование проводил следователь Следственного комитета.

Суд приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ.
контрафактная продукция

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