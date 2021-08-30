В Бурятии лесной пожар потушили за несколько часов

Спутник сегодня утром обнаружил новый возможный пожар



Накануне в Бурятии был обнаружен один лесной пожар, он действовал Северо-Байкальском районе. Пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работало 10 пожарных-десантников, была задействована лесопожарная автоцистерна.



Через несколько часов очаг был ликвидирован на площади меньше 1 га.



На утро 30 августа в Северо-Байкальском районе на границе с Иркутской областью с помощью системы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» была обнаружена термоточка (возможный лесной пожар). Она находится в труднодоступной местности. Для проверки данных будет проведён облёт территории.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 30 августа в России действует 126 лесных пожаров на общей площади 241 623 га. В Якутии за неделю площадь пожаров сократилась почти в четыре раза: сейчас там борются с огнём на 173 тыс га.



На втором месте в стране Иркутская область, где действует 17 пожаров на площади почти 36 тысяч га. В стабилизации обстановки помогаюти сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии.





