В Иркутской области насмерть сбили четырёхлетнего мальчика на велосипеде

В результате автоаварии мальчик получил травмы и был госпитализирован. В больнице он скончался.







С начала года в Иркутской области зарегистрировано 72 дорожных инцидента, причиной которых стала собственная неосторожность детей. В результате этих ДТП пять несовершеннолетних погибли и 67 получили травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.







Вчера днём в деревне Малая Еланка Иркутского района 73-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», сбила четырёхлетнего ребёнка. Он пересекал проезжую часть на велосипеде.В момент происшествия ребёнок находился без сопровождения взрослых, возвращался домой с детской площадки.