В Иркутской области насмерть сбили четырёхлетнего мальчика на велосипеде

За рулём автомобиля была пенсионерка
Вчера днём в деревне Малая Еланка Иркутского района 73-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», сбила четырёхлетнего ребёнка. Он пересекал проезжую часть на велосипеде.
В результате автоаварии мальчик получил травмы и был госпитализирован. В больнице он скончался.
В момент происшествия ребёнок находился без сопровождения взрослых, возвращался домой с детской площадки.
С начала года в Иркутской области зарегистрировано 72 дорожных инцидента, причиной которых стала собственная неосторожность детей. В результате этих ДТП пять несовершеннолетних погибли и 67 получили травмы, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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