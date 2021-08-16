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В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота

В нацпарке Бурятии пресечена браконьерская охота
Происшествия,  Фото:пресс-служба нацпарка «Тункинский»
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов

13 августа в национальном парке «Тункинский» в Бурятии была пресечена браконьерская охота. Опергруппа осуществляла рейдовое патрулирования территории нацпарка с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Рейд проходил на территории Зун-Муринского инспекторского участка. В 23:50 государственные инспекторы заметили в темноте луч прожектора от фонаря, который используется браконьерами для ослепления животных при незаконной охоте. Было приняты незамедлительные действия по задержанию нарушителя, - сообщает пресс-служба национального парка.

При задержании были изъяты ружьё марки СКС, заряженное 4 патронами, и световое устройство. При себе нарушитель не имел разрешения на ношение оружия, охотничьего билета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Задержанный оказался уроженцем села Кырен, зарегистрированном в селе Жемчуг.

Изъятые средства незаконной охоты переданы в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Составлен протокол об административном правонарушении за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

- Охота производится при наличии охотничьего билета, действующего разрешения на оружие, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и договора-путёвки. Хочу напомнить, что в настоящее время разрешена охота только на волка и кабана с 01.08.2021 г., с 21.08.2021 г. будет открыта охота на боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик), а с 28.08.2021 г. на водоплавающую дичь. При несоблюдении вышеперечисленных условий охота считается неправомерной и преследуется по закону, – прокомментировал начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов.
браконьерство национальный парк Тункинский район Бурятия

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