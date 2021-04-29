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Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки

Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
В последний раз мужчину видели возле реки

Полицейские разыскивают 43-летнего уроженца села Аргада Курумканского района Бурятии Шагжи Цыремпилова. Он утром 18 апреля ушёл с животноводческой стоянки на заимке Гэбэдэй и до настоящего времени не вернулся.

В последний раз мужчину видели около реки Аргада около 12 часов того же дня.

Заявление от его близких поступило в полицию 26 апреля, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45-50 лет, рост 176 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые.

Был одет: куртка «горка» темно-зелёного цвета, штаны тёмного цвета, шапка спортивная серого цвета, берцы чёрного цвета.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 29-57-74, 89021612178 или 02 (112).


пропавшие без вести
 
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