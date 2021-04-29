Тело нашли на берегу реки
Пропавший в Курумканском районе Бурятии 43-летний мужчина найден мёртвым.
Тело мужчины обнаружили сегодня на берегу реки Аргада, недалеко от животноводческой стоянки на заимке Гэбэдэй. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет, сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина пропал 18 апреля. Он ушёл животноводческой стоянки на заимке Гэбэдэй в Курумканском районе и исчез. В последний раз его видели в тот же день в полдень около реки Аргада. В полицию с заявлением о розыске родственники обратились в понедельник, 26 апреля.
В Бурятии нашли тело пропавшего мужчины
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