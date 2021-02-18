В Иркутской области слесарь лишился пальца

Нескольким виновным назначены небольшие штрафы
Транспортная прокуратура завершила проверку несчастного случая в вагонном депо Тайшет. Инцидент произошёл в декабре 2020 года со слесарем по ремонту подвижного состава вагонного ремонтного депо Тайшет – обособленного структурного подразделения акционерного общества «Вагонная ремонтная компания-1», сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
- Установлено, что в нарушение требований, при опускании кузова железнодорожного вагона машинист крана не подал звуковой сигнал о необходимости уйти работникам из зоны возможного падения груза, а бригадир депо не осуществлял руководство производством работ, - сообщили в транспортной прокуратуре.
В результате палец правой руки слесаря зажало между деталями вагона, палец был ампутирован.
В адрес начальника вагонного депо Тайшет внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда; в отношении начальника, главного инженера, бригадира депо возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Начальник депо принял меры по недопущению нарушений впредь, работникам проведен внеплановый инструктаж по охране труда.
Виновным лицам назначено наказание в виде штрафа в размере по 5 тыс. рублей каждому.
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Происшествия, Фото:
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