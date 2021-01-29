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В Иркутской области задержали афериста - «испанского внука»

В Иркутской области задержали афериста - «испанского внука»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина подозревается в серии мошенничеств

В Иркутской области полицейские задержали серийного мошенничества. Он подозревается минимум в 13 дистанционных мошенничествам и кражах денег.

По данным следователей, в основном жертвами афериста становились женщины в возрасте от 65 до 90 лет. В телефонном разговоре он представлялся их внуком или племянником, говорил об аварии или крупном долге, после чего просил перевести ему деньги. Суммарный ущерб от действий подозреваемого превысил 450 тысяч рублей. Обманутые лжеродственником люди проживают в Братском, Зиминском, Черемховском, Тулунском, Тайшетском, Киренском и Бодайбинском районах Приангарья.

Как сообщал «Байкал-Daily», в одном случае 89-летняя пенсионерка перевела 90 тысяч рублей этому мужчине. Он представился её внуком, живущим в Испании.

В ходе обысков у мужчины изъяты и приобщены в качестве вещественных доказательств два сотовых телефона, 12 сим-карт и шесть банковских карт.

- Детально изучив деятельность мужчины, следователи собрали доказательства его причастности к серии хищений дистанционным способом на территории региона. Материалы уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 «Кража» и 159 (Мошенничество) УК РФ объединены в одно производство, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Вместе с тем полицейские проверяют ещё четыре факта, к которым также может иметь отношение фигурант.

Афериста заключили под стражу.


мошенничество
 
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