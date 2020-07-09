Пенсионерка отдала мошенникам 90 тысяч
В Тулуне в полицию накануне обратилась 89-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестные обманом завладели её деньгами. На мобильный номер телефона пожилой женщины позвонил мужчина и представился её внуком, который живёт в Испании. По голосу женщина не распознала афериста.
Лжевнук пояснил, что у него возникли проблемы, поэтому ему срочно нужны деньги. Так как банковской карты у женщины не было и сделать перевод она не могла, аферист отправил за деньгами таксиста. Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у пенсионерки, перевёл их мошеннику.
Так на протяжении трёх дней аферист звонил женщине, и она продолжала отдавать свои сбережения таксистам.
Общая сумма ущерба составила свыше 90 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области бабушка три дня отдавала через таксистов деньги лжевнуку
Происшествия, Фото:
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