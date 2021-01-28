Нарушителя задержали росгвардейцы
Вчера днём на автозаправочном комплексе в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место спустя несколько минут, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Выяснилось, что кассир автозаправки заметила, как один из посетителей пытается украсть напитки, и нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.
40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи в различных торговых точках города. Несмотря на административное наказание, он решил в очередной раз пойти на преступление.
В данное время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Улан-удэнец попался на попытке кражи на АЗС
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На улан-удэнку напала и ограбила наглая гостья
Лоб в лоб столкнулись минивэн и грузовик
Водитель грузовика был пьян
Загорелся гараж, смежный с домом
Пропавшую в последний раз видели два дня назад
Пожар произошёл в стайке
Женщина продала таблетки с опасным веществом трём россиянкам
Ноутбуки не были оснащены антикражными устройствами
Наркопритон организовал безработный улан-удэнец
Молодой человек переходил дорогу не по «зебре»
Один из туристов получил обморожение
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Он подозревается в превышении должностных полномочий
На ни в чём не виноватого автомобилиста набросился неадекватный водитель
Крупный пожар произошёл в гараже