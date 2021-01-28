Улан-удэнец попался на попытке кражи на АЗС

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Нарушителя задержали росгвардейцы



Вчера днём на автозаправочном комплексе в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место спустя несколько минут, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Выяснилось, что кассир автозаправки заметила, как один из посетителей пытается украсть напитки, и нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.



40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи в различных торговых точках города. Несмотря на административное наказание, он решил в очередной раз пойти на преступление.



В данное время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

