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Улан-удэнец попался на попытке кражи на АЗС

Улан-удэнец попался на попытке кражи на АЗС
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Нарушителя задержали росгвардейцы

Вчера днём на автозаправочном комплексе в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. Группа задержания вневедомственной охраны прибыла на место спустя несколько минут, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Выяснилось, что кассир автозаправки заметила, как один из посетителей пытается украсть напитки, и нажала тревожную кнопку. Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.

40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи в различных торговых точках города. Несмотря на административное наказание, он решил в очередной раз пойти на преступление.

В данное время решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
Росгвардия кража
 
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