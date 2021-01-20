В Улан-Удэ автомобилист чудом спасся от ДТП. Видео

Автомобиль выехал на полосу встречного движения. По счастливой случайности водителю удалось избежать столкновения с другими автомобилями.





<br />

17 января на регулируемом перекрёстке на Элеваторе в Улан-Удэ чудом удалось избежать ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Алион» в нарушение ПДД продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и создал аварийную ситуацию.Госавтоинспекция Бурятии призвала водителей к внимательности за рулём.- Всего в прошлом году камерами ЦАФАП ГИБДД зарегистрировано свыше 16 тысяч нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора и 4200 фактов повторного нарушения. Этот вид нарушения в республике фиксируется 10 комплексами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.