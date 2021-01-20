В Улан-Удэ автомобилист чудом спасся от ДТП. Видео

Водитель проехал на «красный» и оказался на «встречке»
17 января на регулируемом перекрёстке на Элеваторе в Улан-Удэ чудом удалось избежать ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Алион» в нарушение ПДД продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и создал аварийную ситуацию.
Автомобиль выехал на полосу встречного движения. По счастливой случайности водителю удалось избежать столкновения с другими автомобилями.
Госавтоинспекция Бурятии призвала водителей к внимательности за рулём.
- Всего в прошлом году камерами ЦАФАП ГИБДД зарегистрировано свыше 16 тысяч нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора и 4200 фактов повторного нарушения. Этот вид нарушения в республике фиксируется 10 комплексами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
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