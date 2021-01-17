Вальщик вырубил деревья, которые трогать было нельзя
15 января полицейские Заиграевского района в Михайловском участковом лесничестве, в 14 км от села Хара-Кутул, задержали 46-летнего жителя посёлка Заиграево. Он незаконно вырубил более 2,5 кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 54 тысяч рублей.
- Мужчина, работая вальщиком на специально отведённой лесоделяне, вырубил деревья, не подлежащие вырубке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.
В Бурятии возбудили уголовное дело на вальщика леса
Происшествия, Фото:
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