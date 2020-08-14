На промплощадке Усольехимпрома вытек нефтепродукт с солевой водой

14 августа оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы города сообщил о течи из скважины неустановленного вещества в результате образовавшегося на трубе порыва диаметром 10 миллиметров. Из трубы в овраг вылилось около 200 литров вещества.







На месте работают 38 человек и 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.











На промплощадке Усольехимпрома в Иркутской области устранили течь нефтепродукта с солевой водой, возникшей из-за порыва трубы.Оперативная группа, куда входят специалисты радиационной, химической, биологической защиты МЧС, провели экспресс-тесты. Выяснилось, что это остатки нефтепродукта с солевой водой. По уточнённой информации, скважина использовалась для добычи соли, и была законсервирована предприятием «Усольехимпром».- Угрозы населённому пункту нет - до ближайшего жилого дома более одного километра. Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части, работавших в защитных костюмах, установлен хомут для прекращения истечения. Территория обработана специальным пенным раствором, - сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.