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На промплощадке Усольехимпрома вытек нефтепродукт с солевой водой

Происшествия, 
Течь уже устранили

На промплощадке Усольехимпрома в Иркутской области устранили течь нефтепродукта с солевой водой, возникшей из-за порыва трубы.

14 августа оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы города сообщил о течи из скважины неустановленного вещества в результате образовавшегося на трубе порыва диаметром 10 миллиметров. Из трубы в овраг вылилось около 200 литров вещества.


Оперативная группа, куда входят специалисты радиационной, химической, биологической защиты МЧС, провели экспресс-тесты. Выяснилось, что это остатки нефтепродукта с солевой водой. По уточнённой информации, скважина использовалась для добычи соли, и была законсервирована предприятием «Усольехимпром».

- Угрозы населённому пункту нет - до ближайшего жилого дома более одного километра. Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части, работавших в защитных костюмах, установлен хомут для прекращения истечения. Территория обработана специальным пенным раствором, - сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

На месте работают 38 человек и 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


нефтепродукты
 
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