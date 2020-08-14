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В Бурятии подтопило 12 придомовых участков

В Бурятии подтопило 12 придомовых участков
Происшествия, 
Подтоплены дома в Тарбагатайском районе

Вчера в Тарбагатайском районе Бурятии прошёл сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены придомовые участки в двух сёлах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В селе Надеино подтопило семь частных участков.

Аналогичная ситуация произошла и в селе Десятниково. Там затопило пять частных участков.


Сейчас вода с участков уже ушла, повреждений нет. Местные жители занимаются расчисткой.

Как сообщал «Байкал-Daily», Десятниково уже подтапливало этим летом после обильных дождей. В начале августа в воде оказались 40 дворов и участок федеральной трассы.

Реки поднимаются в нескольких районах Бурятии. Будут ли паводки, зависит в том числе от Монголии, где на днях ожидали формирование циклона. В том числе синоптики ожидали выход воды на пойму в Кабанске.

11 августа в Улан-Удэ в связи с возможными паводками был введён режим «Повышенная готовность». Власти начали готовиться к возможному наводнению.



подтопление Тарбагатайский район
 
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