В Бурятии подтопило 12 придомовых участков

Вчера в Тарбагатайском районе Бурятии прошёл сильный дождь, в результате чего оказались подтоплены придомовые участки в двух сёлах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В селе Надеино подтопило семь частных участков.
Аналогичная ситуация произошла и в селе Десятниково. Там затопило пять частных участков.
Сейчас вода с участков уже ушла, повреждений нет. Местные жители занимаются расчисткой.
Как сообщал «Байкал-Daily», Десятниково уже подтапливало этим летом после обильных дождей. В начале августа в воде оказались 40 дворов и участок федеральной трассы.
Реки поднимаются в нескольких районах Бурятии. Будут ли паводки, зависит в том числе от Монголии, где на днях ожидали формирование циклона. В том числе синоптики ожидали выход воды на пойму в Кабанске.
11 августа в Улан-Удэ в связи с возможными паводками был введён режим «Повышенная готовность». Власти начали готовиться к возможному наводнению.