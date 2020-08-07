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В Бурятии вновь подтопило одно из самых красивых сёл России

В Бурятии вновь подтопило одно из самых красивых сёл России
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В воде оказались десятки домов

В Тарбагатайском районе Бурятии после ливня оказалось подтоплено село Десятниково, официально включенное в список самых красивых деревень страны. В воде оказалось 40 дворов и участок федеральной трассы. Об этом сообщает группа «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Сообщение о подтоплении в Единую диспетчерскую службу поступило около 12 часов ночи. Собирается комиссия для детального обследования последствий стихии.

«Тарбагатай-инфо» уточняет, что приостановки движения не было. Дорога расчищена

Как сообщал «Байкал-Daily», село Десятниково уже топило в середине июля после сильного дождя.

В эти дни непростая ситуация связана с повышением уровня реки Чикой. Уже подтоплено маленькое село Подгорное в Бичурском районе. Его жители написали отказ от эвакуации.

Также накануне в МЧС сообщили, что при повышении уровня воды реки в зоне подтопления может также оказаться ещё одно село – Чикой в Кяхтинском районе.


подтопление
 
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