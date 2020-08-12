 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Августа

11 Августа

Популярное

В Бурятии реки вышли из берегов в четырёх местах

В Бурятии реки вышли из берегов в четырёх местах
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
В Улан-Удэ под угрозой находится Левый берег

В Бурятии из-за обильных дождей складывается сложная паводковая ситуация. Наблюдается подъём уровня воды на четырёх реках. Выход воды на пойму уже зафиксирован на реках Чикой (в местности кожзавод и посёлок Поворот), Селенга (посёлок Новоселенгинск) Баргузин (село Баргузин) и со стороны Забайкальского края на реке Витим (село Неляты)

- По Чикою, кожзаводу, выход воды на пойму составляет 47 сантиметров, Чикой Поворот – 138 сантиметров, Новоселенгинск – 52, Баргузин – 12, река Витим село Неляты – 3 сантиметра. Данные приведены по нашим гидрологическим постам, по которым мы ведём наблюдение, - сообщила начальник Бурятского гидрометцентра Нина Усова.

В ближайшие двое суток ожидается замедление подъёма воды на реках Чикой и Селенга. Дальнейшая гидрологическая обстановка будет зависеть от осадков. Однако 13 августа в Монголии ожидается формирования циклона и тыловой частью он заденет Бурятию. Пройдут небольшие дожди, с возможными грозами.

- Река Селенга, село Кабанск, там ожидается выход реки на пойму. На сегодня уровень воды составляет 378 сантиметров, а выход воды на пойму – 380. Там будет однозначно выход, - добавила Нина Усова.

В районе Улан-Удэ уровень воды в Селенге составляет 178 сантиметров, на Уде – 111. В случае критического подъёма воды подтопленными окажутся низменные участки на Левом берегу в Улан-Удэ, в республике – Новоселенгинск.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа в Улан-Удэ в связи с возможными паводками был введён режим «Повышенная готовность». Власти вовсю готовятся к возможному наводнению.
река подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии реки вышли из берегов в четырёх местах
В Бурятии реки вышли из берегов в четырёх местах
Происшествия, 12.08.2020
В Улан-Удэ под угрозой находится Левый берег
Поиски Ан-2 в Бурятии: В МЧС заявили, что летали там, где слышали стук по металлу
Поиски Ан-2 в Бурятии: В МЧС заявили, что летали там, где слышали стук по металлу
Происшествия, 12.08.2020
В МЧС прокомментировали ситуацию со стуком по металлу, который слышали ищущие самолёт охотники
Приговор по делу об убийствах школьницы и студентки из Бурятии отменили
Приговор по делу об убийствах школьницы и студентки из Бурятии отменили
Происшествия, 12.08.2020
Резонансное дело кассационный суд вернул для рассмотрения в Северобайкальск
Забайкалец отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей
Забайкалец отдал мошенникам почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия, 12.08.2020
Аферист представился сотрудником службы безопасности банка
В Бурятии нашлась заблудившаяся в лесу женщина
В Бурятии нашлась заблудившаяся в лесу женщина
Происшествия, 12.08.2020
Женщина пропала в Бичурском районе
Лжеброкер обманул жителя Иркутской области на 600 тысяч
Лжеброкер обманул жителя Иркутской области на 600 тысяч
Происшествия, 12.08.2020
Мужчина через рекламу в соцсетях сам вышел на мошенников
Двух улан-удэнцев поймали во время сбора конопли
Двух улан-удэнцев поймали во время сбора конопли
Происшествия, 12.08.2020
Они заявили, что собирали коноплю только для себя
Дымом от лесных пожаров накрыло два района Иркутской области
Дымом от лесных пожаров накрыло два района Иркутской области
Происшествия, 12.08.2020
Однако высокого загрязнения воздуха не выявлено
Экипаж пропавшего в Бурятии самолёта, возможно, подаёт сигналы
Экипаж пропавшего в Бурятии самолёта, возможно, подаёт сигналы
Происшествия, 12.08.2020
Спасатели отказываются проверять информацию о металлическом стуке в лесах
В Улан-Удэ на набережной раздевается извращенец
В Улан-Удэ на набережной раздевается извращенец
Происшествия, 12.08.2020
Эксгибиционист обнажается в том числе перед обедающими на террасе кафе  
В Улан-Удэ размыло дорогу к дачам
В Улан-Удэ размыло дорогу к дачам
Происшествия, 12.08.2020
Специалисты объезжают городские ДНТ и СНТ, где ожидается подъём воды
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
В Иркутской области водитель насмерть сбил пешехода и сбежал
Происшествия, 12.08.2020
После ДТП он скрылся, но позже сдался полиции
Читинец украл у отца больше 100 тыс рублей из мести
Читинец украл у отца больше 100 тыс рублей из мести
Происшествия, 12.08.2020
После кражи он купил себе автомобиль

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^