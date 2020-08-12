В Улан-Удэ под угрозой находится Левый берег
В Бурятии из-за обильных дождей складывается сложная паводковая ситуация. Наблюдается подъём уровня воды на четырёх реках. Выход воды на пойму уже зафиксирован на реках Чикой (в местности кожзавод и посёлок Поворот), Селенга (посёлок Новоселенгинск) Баргузин (село Баргузин) и со стороны Забайкальского края на реке Витим (село Неляты)
- По Чикою, кожзаводу, выход воды на пойму составляет 47 сантиметров, Чикой Поворот – 138 сантиметров, Новоселенгинск – 52, Баргузин – 12, река Витим село Неляты – 3 сантиметра. Данные приведены по нашим гидрологическим постам, по которым мы ведём наблюдение, - сообщила начальник Бурятского гидрометцентра Нина Усова.
В ближайшие двое суток ожидается замедление подъёма воды на реках Чикой и Селенга. Дальнейшая гидрологическая обстановка будет зависеть от осадков. Однако 13 августа в Монголии ожидается формирования циклона и тыловой частью он заденет Бурятию. Пройдут небольшие дожди, с возможными грозами.
- Река Селенга, село Кабанск, там ожидается выход реки на пойму. На сегодня уровень воды составляет 378 сантиметров, а выход воды на пойму – 380. Там будет однозначно выход, - добавила Нина Усова.
В районе Улан-Удэ уровень воды в Селенге составляет 178 сантиметров, на Уде – 111. В случае критического подъёма воды подтопленными окажутся низменные участки на Левом берегу в Улан-Удэ, в республике – Новоселенгинск.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 августа в Улан-Удэ в связи с возможными паводками был введён режим «Повышенная готовность». Власти вовсю готовятся к возможному наводнению.
В Бурятии реки вышли из берегов в четырёх местах
Происшествия, Фото:
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