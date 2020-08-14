В Бурятии сухая гроза подожгла лес

Лес загорелся в Мухоршибирском районе
Вчера в 12.15 часов в Мухоршибирском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Тушили пожар пять сотрудников лесной охраны, а также две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,25 га. Через два часа лесной пожар был ликвидирован.
На сегодня пожаров в лесах Бурятии нет.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.
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Лес загорелся в Мухоршибирском районе
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