В Бурятии сухая гроза подожгла лес

Тушили пожар пять сотрудников лесной охраны, а также две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,25 га. Через два часа лесной пожар был ликвидирован.







Вчера в 12.15 часов в Мухоршибирском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. Он возник из-за сухой грозы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.На сегодня пожаров в лесах Бурятии нет.В республике продолжает действовать особый противопожарный режим.