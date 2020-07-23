Максимальный результат показали выпускники 11 школ и гимназий
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Сегодня, 23 июля, стали известны результаты единого государственного экзамена по русскому языку, который проводился 6 и 7 июля, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
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По итогам двух дней 15 выпускников школ города набрали высшие баллы ЕГЭ по русскому языку. Это ребята из школ № 7, 8, 9, 17, 19, 25, 35, 47, 49, а также гимназий № 3 и 59. Всего в экзамене приняли участие 2604 человека.⠀
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Ранее стали известны результаты ЕГЭ по географии, литературе и информатике, который проходил 3 июля. На этих экзаменах восемь выпускников из Улан-Удэ набрали высший балл.⠀
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Таким образом, по имеющимся результатам уже 23 выпускника в Улан-Удэ получили по 100 баллов за экзамены по географии, литературе, информатике и русскому языку. ⠀
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Сегодня проходит второй день ЕГЭ по устной сдаче иностранных языков. В этот раз выпускники сдают только английский язык. На экзамен зарегистрировались 185 человек.⠀
В целом по России почти четыре тысячи человек сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. ТАСС отмечает, что в этом году средний балл составил 71,6. Всего чуть больше одного процента оказалось тех, кто не смог преодолеть минимальный порог для поступления в вузы в размере 36 баллов.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно выпускница гимназии №33 Татьяна Токарева, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе, рассказала о своей подготовке.
Основной период сдачи ЕГЭ подходит к концу – остались только резервные дни 24 и 25 июля, где могут сдать экзамены те, кто по уважительной причине не смог участвовать в ЕГЭ основного периода. ⠀
15 выпускников в Улан-Удэ сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Происшествия, Фото:
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