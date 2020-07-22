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Стобалльница по ЕГЭ из Улан-Удэ: «Такого результата не ожидала»

Стобалльница по ЕГЭ из Улан-Удэ: «Такого результата не ожидала»
Общество,  Фото:pixabay.com
Выпускница, сдавшая ЕГЭ по литературе на сто баллов, рассказала о своей подготовке

Минобрнауки Бурятии рассказало историю выпускницы улан-удэнской гимназии №33 Татьяны Токаревой, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

- Татьяна, поздравляем вас с отличными результатами! Скажите, как долго вы готовились и было ли сложно на самом экзамене?

- К экзаменам плотно готовилась со своим учителем русского языка и литературы Ириной Владимировной. За неделю до ЕГЭ проходила ежедневный пятичасовой марафон повторения в онлайн-школе.

Задания были достаточно сложные, но я уверена, что нет ничего нерешаемого, если усердно готовиться к экзамену. Мне, конечно, было очень страшно идти на экзамен, потому что боялась не решить некоторые задания. Но уже во время экзамена всё волнение прошло.

- Как проходили экзамены в период пандемии? Был дискомфорт из-за принятых мер предосторожности?

- На самом экзамене мне было комфортно. Маски и перчатки можно было снять в аудитории, если они мешали для сдачи экзамена.

- Для вас стала сюрпризом новость о ваших результатах?

- Я не ожидала таких результатов! Не поверила, что сдала на такие высокие баллы, потому что после экзамена переживала за некоторые задания, так как не была уверена в их правильности. Планировала сдать на 80+.

- Какие у вас планы на будущее?

- Планирую покорять Москву.

- Передайте что-нибудь другим выпускникам.

- Желаю всем участникам ЕГЭ-2021 удачи! Помните — сверхусилия дают сверхрезультаты!

Как сообщал «Байкал-Daily», ЕГЭ по литературе выпускники сдавали в первый день, как и экзамен по информатике. По итогам обоих экзаменов 100 баллов в Бурятии набрали 13 человек.

К слову, по итогам ЕГЭ по русскому языку оказалось 22 стобалльника
ЕГЭ литература
 
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