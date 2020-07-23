В Иркутской области преступник выбросил нож при виде полицейских

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

При досмотре у рецидивиста обнаружили украденный телефон



Накануне днём в полицию обратился 34-летний житель Ангарска. Он рассказал, что на него напал неизвестный и отнял сотовый телефон.



В то время пока пострадавшему оказывалась медицинская помощь, а на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, ориентировку с приметами подозреваемого получили сотрудники группы немедленного реагирования отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД России по Ангарскому городскому округу.



- Отрабатывая территорию, в соседнем квартале сержанты полиции Иван Щербаков и Никита Шадрин увидели подходящего под описание мужчину, который при виде сотрудников полиции выбросил из кармана на землю нож. В ходе личного досмотра у подозреваемого был изъят похищенный сотовый телефон. Потерпевший уверенно в нем узнал нападавшего, - сообщили пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



41-летний, ранее неоднократно судимый, недавно освободившийся из мест лишения свободы, мужчина помещён в следственный изолятор. За разбой возбуждено уголовное дело.

