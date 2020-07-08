В Иркутской области подросток повредил позвоночник, добывая шишки

Он сорвался с дерева



Вчера около полудня спасателям Слюдянского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС поступил вызов от молодого человека. Он сообщил, что его товарищ, 16-летний житель города Слюдянка Иркутской области во время заготовки кедровой шишки сорвался с дерева и упал. Подросток самостоятельно передвигаться не может, требуется транспортировка.



- Молодой человек пытался транспортировать друга самостоятельно, но понял, что без помощи ему не обойтись. Мы прибыли на место происшествия – район восьмого километра трассы «Култук-Монды» Слюдянского района, лесной массив, 150 метров до трассы. С пострадавшим уже работали врачи. Переложив подростка на жёсткие носилки, мы зафиксировали его и транспортировали до кареты скорой помощи, - рассказал спасатель 1 класса Эдуард Николаев.



В результате падения, предположительно, молодой человек получил ушиб внутренних органов и повредил позвоночник, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

