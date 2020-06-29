Стоимость контрабандного груза превысила два миллиона
Житель Забайкальского края, решивший контрабандой вывезти в Китай свыше килограмма золота, предстал перед судом.
- В октябре 2018 года мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления в пункте пропуска Забайкальск (автомобильный). При проведении досмотра личных вещей были обнаружены и изъяты четыре слитка золота, общей массой 1012 грамм. Оценочная стоимость контрабандного груза составила более двух миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.
Приговором Забайкальского районного суда контрабандист признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в размере 40 тысяч рублей. 2 июня приговор вступил в законную силу.
Забайкалец осуждён за контрабанду в Китай золотых слитков
Происшествия, Фото:
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