В Еравнинском районе Бурятии потушили большой пожар

Происшествия, Фото: из архива

На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зафиксировано



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению лесного пожара в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 115 га, 100 из которых на площади, не покрытой лесом.



- Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, - отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



На тушении работало 24 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован.



На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.



