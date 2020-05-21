На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зафиксировано
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению лесного пожара в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 115 га, 100 из которых на площади, не покрытой лесом.
- Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, - отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На тушении работало 24 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован.
На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.
В Еравнинском районе Бурятии потушили большой пожар
Происшествия, Фото:
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