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В Еравнинском районе Бурятии потушили большой пожар

В Еравнинском районе Бурятии потушили большой пожар
Происшествия,  Фото:из архива
На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зафиксировано

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению лесного пожара в Еравнинском районе. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 115 га, 100 из которых на площади, не покрытой лесом.

- Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём, - отметили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На тушении работало 24 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовано четыре единицы лесопожарной техники. Лесной пожар ликвидирован.

На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано.

лесные пожары
 
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