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В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности

В Забайкалье расследуют дело о ДТП 6-летней давности
Происшествия, 
Сейчас следователи разыскивают свидетелей

Следователи Забайкальского края расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло 1 февраля 2014 года на федеральной дороге Чита-Иркутск в районе села Танга Улётовского района.

1 февраля 2014 года с 13 до 16 часов здесь столкнулись автомобили Nissan Teana серебристого цвета и Mazda Axela жёлтого цвета. В ДТП пострадал мужчина, который скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

- В день ДТП -1 февраля 2014 года - движение транспорта по дорогам было затруднено сложными метеорологическими условиями из-за сильного снега и метели, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

Следователи разыскивают мужчину, который довёз двух пострадавших в аварии девушек с места ДТП в Читу. Мужчине 45-55 лет, он был на авто серебристого цвета, предположительно Toyota Corolla или Toyota Allion. По пути в Читу водитель и пассажиры данного автомобиля заезжали в село Улёты. Следователи просят этого мужчину позвонить по телефону: 8(914)517-81-91.

Кроме того, следователи разыскивают других очевидцев этой аварии. Следователи отмечают, что показания очевидцев могу иметь существенное значение для установления всех обстоятельств ДТП.

ДТП
 
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